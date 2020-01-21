В Гидрометцентре рассказали, сколько простоит аномально теплая погода в России

Россиян ждет еще десять дней аномально теплой погоды. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он назвал этот период температурных аномалий «махрово-красным». Синоптик счел складывающуюся погодную ситуацию экстремальной. Согласно прогнозу Гидрометцентра, на азиатской части России температура будет превышать норму на 20 градусов, на европейской – на 12.

Как отметил Вильфанд, что этой зимой зарегистрирован самый продолжительный период положительных температурных аномалий за всю историю наблюдений. «В этом году по продолжительности это совершенно экстремальная ситуация», – цитирует главу Гидрометцентра РИА «Новости».

Вильфанд объяснил аномальную погоду нынешней зимой волнами теплых циклонов с Атлантики, которые сменяют друг друга. По его словам, атлантическое тепло постоянно переносится вглубь Евразии и пока ничто не может изменить такую тенденцию. Метеоролог отметил, что атлантический воздух очень редко зимой достигал азиатской части, поэтому в Сибири формировался мощный антициклон, который и определял погоду на этой территории. В этом зимнем сезоне ситуация совершенно другая, необычная – «сплошные антициклоны, которые перемещают воздушные массы из Атлантики», указал Вильфанд. «Иногда такое бывает, а тут постоянно, начиная с декабря, в первой половине января и конца-края этому не видно», – констатировал он.

Ранее глава Гидрометцентра назвал аномально теплую зиму в России следствием глобального потепления. По его словам, «наиболее заметно оно сказывается именно в умеренных и высоких широтах, где мы и живем, и в зимние месяцы, потому так резко повышается температура» (цитата по ТАСС).

В феврале, судя по прогнозу gismeteo.ru, ожидать прихода зимы также не стоит. Так, в Москве в первой половине последнего зимнего месяца ожидаются продолжительные оттепели с повышением температуры в отдельные дни до плюс 3-7 градусов. При этом прогнозируется кратковременное похолодание. В частности, 7-9 февраля ночные температуры в столице могут опуститься до минус 13-16 градусов, в дневные часы будет до минус 10-12 градусов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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