Погода в московском регионе: возможен новый тепловой рекорд

В московском регионе сохранится аномально теплая погода с температурой воздуха на 8-10º выше средних многолетних значений. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в четверг-пятницу есть вероятность обновления очередного рекорда максимальной температуры.

Во вторник, 14 января местами ожидаются небольшие осадки. Ночные температуры составят -3…-1° в Москве и -5…0°, днем – 0…+2° и -3…+2° соответственно.

В среду, 15 января ожидается погода преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до -2…0° в мегаполисе и -5…0° в регионе. Днем столбик термометра покажет 1…3° в столице и -2…+3° в Подмосковье. При этом местами возможен ветер с порывами до 17 метров в секунду.

В четверг, 16 января, в отдельных районах ожидаются небольшие осадки, сохранится порывистый ветер. Ночью прогнозируется 0…2° в Москве и -2…+3° по области, днем температура повысится до 3…5° в столице и 0…5° в регионе.

В пятницу, 17 января, будет преимущественно без осадков. Ночью -4…+1°, днем – в пределах -1…+4°. В субботу, 18 января также практически без осадков. В ночное время ожидается -5…0°, в дневное температура составит -3…+2°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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