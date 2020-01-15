«В отсутствии морозов виноваты США»: в России объяснили зимние температурные рекорды

В Госдуме России нашли объяснение погодным аномалиям нынешней зимой, которые уже перестали удивлять россиян. По версии депутата нижней палаты российского парламента Алексей Журавлев, аномально теплую зиму в России могли спровоцировать американцы с помощью климатического оружия.

Парламентарий не исключил возможности проведения Соединенными Штатами испытаний климатического оружия вопреки международным запретам – ведь Америка, по его словам, «в передовых технологиях использует все, что только можно». Больше всех от таких действий страдает Россия, заявил депутат в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Журавлев добавил, что «США еще во Вьетнаме испытывали климатическое оружие», и, как уверяет депутат, «эти разработки идут, хотя они запрещены, но они однозначно разрабатываются».

По словам парламентария, американцы испытывают климатическое оружие, называя это «проведением исследований». «Они делают специально эти исследования, но применяют в качестве оружия», – утверждает депутат. Более того, подчеркнул он, США испытывают климатическое оружие, хотя знают, что искусственно вызванное потепление климата может обернуться большой проблемой для всего человечества, не только для России. Он предупредил, что если «поплывет» вечная мерзлота, то «это будет катастрофа».

Как отмечают синоптики, эта зима войдет в историю как самая теплая в России более чем за 130 лет наблюдений. Накануне российские метеорологи заявили, что во второй половине января и феврале не стоит ждать холодов. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в январе температура воздуха будет на 4-6 градусов выше нормы, а в феврале этот показатель превысит норму на 3-4 градуса. Как отметил синоптик, в целом температура воздуха в оставшийся зимний период редко будет опускаться ниже минус пяти градусов.

Весна также будет теплой, прогнозирует Тишковец. По его словам, температура в марте-апреле ожидается выше нормы, а к маю-июню погода вернется к своим обычным показателям: в мае будет 18 градусов, в июне – плюс 21-22 градуса. Об этом пишут «Известия».

Добавим, что ближайший температурный рекорд ожидается 16 января, когда столбики термометров в Центральной России могут подняться до плюс пяти градусов.

Тишковец объяснил нынешнюю аномально теплую зиму тем, что все циклоны идут по северным траекториям, и территория России постоянно находится в их теплом секторе. Помимо этого, на территорию РФ не перестает поступать атлантическое тепло, а сибирский антициклон достаточно слаб, чтобы влиять на погоду. Из-за этого координально изменяется траектория циклонов и антициклонов, что и приводит к погодным аномалиям.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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