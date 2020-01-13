Крещенская оттепель. К концу недели в Екатеринбурге потеплеет до +3 градусов

Аномально теплая погода придет в Екатеринбург к концу этой недели. Как сообщили в Гидрометцентре России, в понедельник и вторник днем будет до -3…-5 градусов, завтра возможен небольшой снегопад. В среду будет ясно, выглянет солнце, ожидается до -5…-7 градусов днем. Затем начнется потепление.

В четверг днем ожидается -1…-3 градуса, ночью столбики термометров не опустятся ниже ноля, а в пятницу будет +3 градуса. В этот день ожидается дождь. В субботу вновь подморозит – днем может похолодать до -4…-6 градусов, не исключен небольшой снег, а в воскресенье – в этот день православные отмечают праздник Крещения – снова потеплеет. Днем будет +1...+3 градуса.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.01.20

На трассе Екатеринбург – Пермь возникли огромные пробки (ФОТО). / «Хотела самостоятельности» – домой вернулась 13-летняя девушка, пропавшая под Новый год. / 13 января в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»