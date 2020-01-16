Стало известно, где в Екатеринбурге откроют купели (СПИСОК)

В этом году на Крещение в Екатеринбурге будут открыты 18 купелей. Окунуться можно будет как на территории водоемов, так и в центре города возле храмов – там будут работать искусственные купели в палатках.

Совещание по поводу открытия купелей накануне прошло в администрации города. Представители епархии сообщили, где будут делать проруби:

Верх-Исетский пруд, улица Кирова, 40 (3 купели);

посёлок Исток, озеро Огородное, (1 купель);

каменный карьер, посёлок Северка, (1 купель);

посёлок Чусовское озеро, пожарный водоём (1 купель);

ГКУСО «ЛОК ПСО», Малоистокский пруд (1 купель);

АО УК «Европейское», водоём в микрорайоне «Европейский», улица Двинская, 24а (1 купель);

ООО «Рыбалка на Калиновке», культурное рыбное хозяйство, Калиновский лесопарк, улица Фрезеровщиков, 200 (1 купель);

Шабровский пруд, посёлок Шабровский (1 купель);

ИП Захаров О. В., посёлок Елизавет, водоём культурно-рыболовного хозяйства, улица Базальтовая, 8 (1 купель);

АНО СРЦЗ и ЗП «ШАРТИ», озеро Шарташ, территория базы отдыха «Каменный пляж» (1 купель);

Пожарная часть № 4 ОФПС МЧС России, озеро Шарташ, улица Проезжая, 110 (2 купели);

НО ХКО «Хутор Калиновский», озеро Шарташ, территория базы отдыха «Огонёк» (1 купель).

Искусственные купели с освящённой водой и раздевалками будут оборудованы в палатках возле следующих храмов:

Храм «Большой Златоуст», улица 8 Марта, 17а;

Храм Святых Божиих строителей, улица Вильгельма де Геннина, 61;

Храм-на-Крови, улица Царская, 10.

Вероятнее всего, именно в этих местах можно будет окунуться в Крещение, однако окончательный список утвердят после того, как организаторы погружений предоставят все необходимые документы в ГИМС и правоохранителям.А кроме того, смыть грехи можно не только на общедоступных площадках, но и на базах отдыха, в загородных отелях, банных комплексах. Вход туда платный, зато комфорта больше – перед прорубями нет очередей, не приходится мерзнуть в ожидании, а после погружения в ледяную воду можно погреться в сауне или бане. «Новый День» рассказывал, где можно окунуться с комфортом и сколько это стоит. Напомним, в этом году сюрприз устроила погода – вместо традиционных морозов на Урал пришла крещенская оттепель. Температура воздуха будет близка в нулю.

Екатеринбург, служба информации

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