В прорубь с комфортом. Сколько стоит смыть грехи на Крещение

В воскресенье православные будут отмечать Крещение господне. В Екатеринбурге традиционно купели оборудуют на озере Шарташ и на визовском пруду. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, список мест, где екатеринбуржцы смогут совершить омовение в ледяной воде, будет обнародован завтра, когда завершатся все проверки.

Как правило, купели оборудуют не только на общедоступных площадках, но и на базах отдыха, в загородных отелях, банных комплексах. Вход туда платный, зато комфорта больше – перед прорубями нет очередей, не приходится мерзнуть в ожидании, а после погружения в ледяную воду можно погреться в сауне или бане.

Например, в комплексе «Баден-Баден» на Уктусе сообщили, что православный священник проведет обряд освящения терм 18 января. Вода в купели будет составлять 16 градусов. «Стоимость отдыха по прайсу обычных выходных дней, а вот акции действовать не будут», – сообщили там.

В загородном отеле «Гринвальд» плату за погружение в купель брать не будут, но за въезд автомобилей на территорию попросят 200 рублей. «Купель у нас будет освящаться. Гости смогут приехать в ночь с 18 на 19 января и весь день 19 января. Парная работать не будет, потому что купель прямо рядом с ней находится, но там можно будет переодеться, и будет работать финская сауна в основном корпусе», – сказали «Новому Дню» в отеле.

На базе отдыха «Серебряный ключ» сообщили, что в купель смогут погрузиться только те, кто арендует номер. Двухместный будет стоить 1800 рублей, каждому гостю обещают посещение бани в подарок.

В кемпинге «Европа-Азия» также оборудуют купель. «Торжественное освящение воды состоится 18 января в 19:00. Обряд проведет отец Геннадий. Для безопасности и удобства размещения всех желающих в дни крещенских праздников вход и въезд на территорию кемпинга будет платным и составит 100 рублей с человека и 500 рублей с автомобиля», – сказали там.

Екатеринбург, Елена Сычева

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