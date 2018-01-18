Прекрасные телом горожанки первыми окунулись в крещенские купели (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбурженки модельной внешности первыми окунулись в крещенские купели – опережая мужчин.

Горожанки окунаются в прорубь

Такую тенденцию этого года отметила съемочная группа РИА «Новый День». В купели, оборудованные на Верх-Исетском пруду, приходят в первую очередь женщины, зачастую модельной внешности с соответствующим мэйк-апом. Как выяснилось, это стало своего рода модой среди представительниц прекрасного пола, которые предпочитают окунаться в проруби не из религиозных побуждений – в отличие от мужчин. Девушки воспринимают это как своего рода экстрим, призванный добавить острых ощущений.

Вместе с тем перед ночным купанием в прорубях встречаются и мужчины, которые все-таки отличаются набожностью и воспринимают омовение не столько как приятное времяпровождение, но как один из актов, свидетельствующих о приверженности православию.

Видео прекрасных телом и душой купальщиц смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 18.01.18

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