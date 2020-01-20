Московская погода готовит новый рекорд

Во вторник в московском регионе возможен новый рекорд максимальной для зимы температуры воздуха. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, 21 января в столице может потеплеть до +5 градусов, после чего ожидается незначительное похолодание – с осадками и порывистым ветром.

Во вторник, 21 января, возможны небольшие осадки. Ночью в Москве 0…2°, по области -3…2°, днем 3…5°, в Подмосковье 0…5°. Синоптики отмечают, что этот день может принести обновление второго самого раннего абсолютного максимума температуры (3,8°), который был отмечен в 1898 году.

В среду, 22 января, тоже возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега при сохранении порывистого ветра до 17 метров в секунду. Ночью в столице 0…2°, по области от -2 до 3°. Днем, как ожидается, показания термометров не изменятся.

В четверг, 23 января, прогнозируется небольшой снег и гололедица, будет также ветрено. Ночью температура понизится в Москве до -5…-3°, по области -8…-3°. Днем в Москве -3…-1°, в Подмосковье -6…-1°.

В пятницу, 24 января, в столичном регионе ночью ожидается небольшой снег и -8…-3°, днем потеплеет до -1…4°. В субботу, 25 января, также временами возможны небольшие осадки, ночью -3…2°, днем -1…4°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.01.20

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