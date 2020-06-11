Энцефалитные клещи на подступах к Москве: где можно подхватить опасные клещевые инфекции

Жителей России предупредили о большой опасности клещей, переносчиков опасных болезней, – сейчас наступил пик сезона паразитов. Энцефалитные клещи уже появились в Тверской области, но до российской столицы они еще не добрались. Еще одно серьезное заболевание, которое переносят кровопийцы, – боррелиоз, в отличие от клещевого энцефалита он встречается в любом российском регионе. В Подмосковье этой инфекцией заражен каждый третий клещ. С таким предупреждение выступил директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

По словам ученого, клещи, помимо энцефалита, боррелиоза, переносят некоторые другие бактериальные заболевания. Поэтому при выезде на природу нужно учитывать эту угрозу и принимать необходимые меры по защите от этих членистоногих, отметил он. Жителям регионов с высоким распространением клещевого энцефалита необходимо проходить вакцинацию. Специалист рекомендует при походе в лес использовать специальные репелленты, надевать плотно прилегающие брюки, высокую обувь, говорится в сообщении Минздрава РФ. После прогулки необходимо тщательно проверить, нет ли клещей на теле. По словам Лукашева, «клещи часто прячутся в складках тела и под нижним бельем».

В случае обнаружения паразита, по словам ученого, его нужно снять как можно быстрее. Он отметил, что риск заражения боррелиозом напрямую зависит от времени присасывания. «Для удаления насекомого лучше обратиться в травмпункт, но можно это сделать и самостоятельно. Вытаскивать клеща нужно пинцетом с мягкими губками плавными покручивающими движениями, стараясь не оторвать тело от головы, чтобы не допустить дальнейшего воспаления», – рассказал Лукашев.

Ранее замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, член-корреспондент РАН Александр Горелов предупредил об угрозе эпидемии клещевых инфекций в России в этом году. Ученый отметил, что из-за аномально теплой зимы клещи практически не засыпали. По его прогнозу, в стране «гарантирован подъем пяти инфекций», которые переносят кровопийцы. В их числе такое опасное заболевание как клещевой энцефалит, а также боррелиоз.

Москва, Наталья Петрова

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