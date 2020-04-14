На Среднем Урале клещи покусали 358 человек

В Свердловской области к сегодняшнему дню клещи покусали 358 человек. В почти половине случаев – 131 – пострадали жители Екатеринбурга. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, уже зарегистрировано два предварительных диагноза «боррелиоз», случаев клещевого энцефалита пока нет.

В этом году из-за теплой погоды на Среднем Урале клещи проснулись на несколько недель раньше обычного, а по оценке замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александра Горелова, в этом году «хитом будут клещевые инфекции», так как клещи фактически на зиму не засыпали.

Добавим, в минувшие выходные некоторые уральцы спасались от самоизоляции в лесах и парках, и, к примеру, первые пять екатеринбуржцев получили протоколы за нарушение режима самоизоляции на территории Уксуса.

Акарицидная обработка в парках и скверах на территории Свердловской области еще не проводилась, глава регионального Роспотребнадзора накануне временно запретил проводить такую обработку на кладбищах. Впрочем, случайно поймать клеща можно и в центре Екатеринбурга – неделю назад горожанка сняла клеща со своей собаки после прогулки во дворе дома на улице Короленко.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 14.04.20

Салоны красоты открыли запись на следующую неделю. / Авиакомпания «Уральские авиалинии» перепрофилировала часть авиапарка под грузовой. / На Урале оштрафовали нарушителя самоизоляции, который вернулся из зарубежной командировки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»