За неделю от укусов клещей пострадали почти 800 уральцев

В Свердловской области за последнюю неделю клещи покусали 784 человека, 334 из них – жители Екатеринбурга. Всего с начала этого сезона от укусов пострадали 1 142 свердловчанина, из них 465 человек из Екатеринбурга. Такие данные «Новому Дню» озвучили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Отметим, несмотря на то, что этой весной жители региона должны сидеть дома, покусанных гораздо больше, чем годом ранее: к 23 апреля 2019 года в регионе был зарегистрирован 431 случай.

В нынешнем году из-за теплой погоды на Среднем Урале клещи проснулись на несколько недель раньше обычного, а по прогнозу замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александра Горелова, в этом году клещевые инфекции «будут хитом», так как восьминогие кровососы фактически на зиму не засыпали.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день всего по области акарицидная обработка охватила 12 200 га. В Екатеринбурге обработка парков должна начаться сегодня.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 21.04.20

Депутаты запретили мэрии продавать торговый дом «Железнодорожный». / Стали известны подробности о втором умершем от коронавируса пациенте – он из Богдановича. / На Урал идут сильные дожди, грозы и ураган. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»