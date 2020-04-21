В Екатеринбурге начали обрабатывать скверы и парки от клещей

В Екатеринбурге составлен график акарицидной обработки городских парков и скверов.

Как сообщили РИА «Новый День» в Екатеринбургском лесничестве, сроки могут корректироваться в зависимости от погоды. Но уже сегодня должны начаться работы в нескольких парках: в квартале улиц Чкалова – Онуфриева – Громова – Академика Бардина; в саду Вайнера; парке на улице Блюхера; парке 50-летия Советской Власти в районе улиц Декабристов, Мичурина, Народной Воли; саду им. Энгельса на пересечении улиц Малышева и Бажова. 27 апреля планируют обработать парк имени Чкалова (в Орджоникидзевском районе) и парк Камвольного комбината на улице Ферганской.

Затем, 6 мая, обработают парк Турбомоторного завода на Уралмаше и парк имени 50-летия ВЛКСМ (район улиц Чкалова – Ясной – Шаумяна). 11 мая обработка пройдет в парке Зеленая Роща (пересечение улиц Народной Воли и Шейнкмана); в парке на пересечении улиц Городской и Фигурной; парке Семь Ключей на пересечении улицы Технической и переулка Червонного; в лесопарковой зоне в микрорайоне Компрессорного завода (пересечение улиц Латвийской и Хвойной).

Остальные зеленые зоны города обработают с 12 до 15 мая. Добавим, что начинается обработка и лесопарков, которые находятся на балансе Свердловской области. До 25 мая должны опрыскать от клещей Шувакишский, Калиновский, Уктусский, Карасьеозерский и другие.

Санитарные врачи уже сообщали о высокой активности клещей в этом году. По состоянию на 14 апреля на территории Свердловской области было зарегистрировано 358 пострадавших от присасывания клещей (в том числе 109 детей). В Екатеринбурге нападению клещей подвергся 131 человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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