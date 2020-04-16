С понедельника в Екатеринбурге начнут обрабатывать парки от клещей

С 20 апреля в Екатеринбурге начнется акарицидная обработка парков и лесопарков. Правда, есть одно условие – хорошая погода без дождей и снега.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, обработка парков от клещей должна начаться с понедельника. В парках перед закрытием появятся объявления с датами проведения обработки. На это время парки будут закрыты. Помешать рабочим может погода: в случае дождей или снега сроки начала обработки придется сдвинуть.

Добавим, что начинается обработка и лесопарков, которые находятся на балансе Свердловской области. До 25 мая должны опрыскать от клещей Шувакишский, Калиновский, Уктусский, Карасе-Озерский и другие лесопарки.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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