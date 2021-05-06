Популярные екатеринбургские парки обработали от клещей

В Екатеринбурге продолжается акарицидная обработка парков. Уже обработали от клещей популярные места отдыха: ЦПКиО, Плотинку, дендропарк на улице Мира, парк Павлика Морозова и другие.

Как ранее сообщали «Новому Дню» в лесничестве, сроки акарицидной обработки обычно корректируются в связи с погодой. Так произошло, например, в ЦПКиО. Предполагалось, что парк обработают от клещей 30 апреля, но в итоге пришлось переносить мероприятие на 5 мая. Вчера по территории прошли специалисты, в ближайшие два дня выгул животных там запрещен.

На данный момент многие популярные парки уже безопасны для горожан. Акарицидная обработка проведена в дендрарии на Мира, в парке в квартале Чкалова – Онуфриева, в саду Вайнера, в парке на улице Блюхера, парке Павлика Морозова, саду им. Энгельса на пересечении улиц Малышева и Бажова и так далее. Кроме того, от клещей обработаны газоны возле УрФУ.

Сегодня должны обработать парк Турбомоторного завода на Уралмаше и парк имени 50-летия ВЛКСМ (район улиц Чкалова – Ясной – Шаумяна). 11 мая обработка пройдет в парке Зеленая Роща, в парке на пересечении улиц Городской и Фигурной, парке Семь Ключей, в лесопарковой зоне в микрорайоне Компрессорного завода.

Остальные зеленые зоны города обработают с 12 до 15 мая. Добавим, что начинается обработка и лесопарков, которые находятся на балансе Свердловской области. До 25 мая должны опрыскать от клещей Шувакишский, Калиновский, Уктусский, Карасьеозерский и другие.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 06.05.21

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