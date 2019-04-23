Число покусанных клещами растет в геометрической прогрессии: еще +250

В Свердловской области продолжает большими темпами расти число покусанных клещами: с прошлой недели количество пострадавших увеличилось более чем в два раза и достигло уже 431. Случаи регистрируются по всей области. А акарицидная обработка парков только-только начинается.

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по Свердловской области, за неделю число покусанных клещами свердловчан выросло более чем в два раза. Темпы роста очень высокие: еще неделю назад пострадавших было 194, а две недели назад – 17. На текущий момент среди пострадавших 116 детей, из них только 50 привиты по схеме.

«Случаи присасывания клещей отмечены в 55 муниципальных образованиях Свердловской области. Больше всего пострадавших в Березовском, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Первоуральске и других городах. В Екатеринбурге зарегистрировано 162 человека, пострадавших от укуса клещей», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Пока не выявлено случаев заражения клещевым энцефалитом или боррелиозом. 140 клещей отправлено на исследования.

Как ранее писал «Новый День», акарицидная обработка парков в Екатеринбурге начнется сегодня. Первыми обработают Исторический сквер и парк им. Павлика Морозова. График обработки основных парков города можно посмотреть в материале «Нового Дня». Прибрежные территории и лесопарки будут обработаны в начале мая.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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