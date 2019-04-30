На Средний Урал привезли клещей из Саратова и Крыма

В Свердловской области, несмотря на снежную погоду, растет количество пострадавших от клещей. Их уже 1057 – в два раза больше, чем неделей ранее.

В Екатеринбурге за помощью после укусов обратились 339 человек, в основном, дети – 258, из них только 102 ребенка были привиты. Наибольшее число присасываний зарегистрировано в пос. Широкая Речка, на оз. Шарташ, в поселках Горный Щит, Садовый, Компрессорный, Чапаева. Десятки пострадавших за неделю были в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Березовском, Асбесте, Первоуральске, Сысерти и в Пышминском районе.

При этом некоторые пострадавшие подхватили клещей в гостях. «Свердловчане везут клещей и из других регионов – Челябинской области (16 человек), Башкирии, Саратова и Крыма (по 1 человеку)", – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.04.19

Свердловские чекисты нашли подпольный водочный цех и 8639 бутылок «паленки» (ФОТО). / Брат свердловского вице-губернатора вышел из СИЗО в Тюмени. / Россельхознадзор: саженцы в торговых сетях не всегда соответствуют климату региона. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»