Завтра парки Екатеринбурга начнут обрабатывать от клещей

В Екатеринбурге начинается обработка парков и скверов от клещей. Как сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора, 23 апреля специалисты выйдут в Исторический сквер, сквер у драмтеатра и парк имени Павлика Морозова. «Всего в период подготовки к эпидсезону передачи клещевых инфекций в этом году акарицидными обработками планируется охватить около 2,5 тысячи гектар зеленых зон города», – уточнили в ведомстве.

Там добавили, что в скором времени от клещей будут обработаны кладбища, территории городских и загородных оздоровительных лагерей. В Роспотребнадзоре попросили горожан ограничить пребывание на обрабатываемых территориях, обращать внимание на аншлаги, предупреждающие о проведении обработки, а также соблюдать меры предосторожности, посещая парки в течение двух дней после обработки.

Екатеринбург, Елена Сычева

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