За неделю количество покусанных клещами свердловчан увеличилось в 10 раз

В Свердловской области растет количество жителей, пострадавших от укусов клещей. По информации Роспотребнадзора, к 15 апреля на территории региона зафиксировано 194 случая, тогда как неделю назад было всего 17 обращений к медикам.

Случаи присасывания клещей регистрировались в 35 муниципалитетах. Наибольшее количество пострадавших – в Нижнем Тагиле, Серовском округе, Первоуральске, Белоярском округе, Сысерти и Слободо-Туринском районе. В Екатеринбурге за медпомощью обратились 98 человек.

Для профилактики противоклещевой иммуноглобулин получили 116 свердловчан. Заболеваний ни у кого не выявлено.

В ведомстве уточнили, что в регионе еще не проводились акарицидные обработки парков и лесных зон из-за погодных условий. Эпидемиологи отмечают, что самой надежной защитой от клещевого вирусного энцефалита по-прежнему остается вакцинация.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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