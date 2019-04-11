В Екатеринбурге обработают от клещей 12 парков (СПИСОК)

После окончательного таяния снега в Екатеринбурге начнется акарицидная обработка 12 лесных парков областного значения, расположенных в Екатеринбурге.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, до 17 мая от клещей будут обработаны Санаторный, Оброшинский, Железнодорожный, Шувакишский, Калиновский, Уктусский, Нижне-Исетский, Юго-Западный, Московский, Карасье-Озерский, Мало-Истокский лесные парки и парк Лесоводов России.

Перед обработкой подрядчик обязан провести энтомологическое обследование указанных парков общей площадью 607 гектаров. Это необходимо для определения количества клещей и передачи отловленных насекомых в лабораторию для исследования на вирус клещевого энцефалита.

Для оповещения посетителей лесопарков места акарицидной обработки будут заранее обозначены информационными листами. После обработки энтомологическое обследование территории будет проведено вновь. При обнаружении клещей придется провести повторную обработку участка.

Екатеринбург, служба информации

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