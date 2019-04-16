Гулять небезопасно: парки Екатеринбурга обработают от клещей 24-30 апреля (ГРАФИК)

Парки Екатеринбурга готовят к акарицидной обработке от клещей – проводят там генеральную уборку, субботники. Но распылять химикаты будут только после того, как растает весь снег и станет сухо. По предварительному расписанию, большинство территорий в городе обработают 24, 25, 29 и 30 апреля. Берега и прибрежные зоны – в мае.

По последним данным Роспотребнадзора, уже зафиксировано 194 укуса клещей, тогда как неделю назад было всего 17 обращений к медикам. Но обработка парков пока не началась, поскольку нет нужных условий: отсутствия снега и сухой погоды.

Тем не менее, в Екатеринбурге уже готовятся к закрытию парков. В городском лесничестве составили предварительное расписание – когда какой парк будет закрыт, сообщили в пресс-службе мэрии. В основном речь идет о датах в конце апреля. При этом лесники подчеркивают: свои коррективы может внести погода. Если почва будет сырой и снег не сойдет, то расписание изменят.

Пока решено закрывать парки 24, 25, 29 и 30 апреля. А прибрежные зоны подвергнуть акарицидной обработке в 10-х числах мая.

Так, например, парк в районе район улиц Чкалова – Ясной закроют 30 апреля, Зеленую Рощу и парк Энгельса (на Малышева – Бажова) – 25 апреля, сад Вайнера (на Первомайской) обработают 24 апреля – тогда же, когда и парк на улице Блюхера.

Данные предоставлены Екатеринбургским лесничеством и пресс-службой мэрии города

Крупные парки Екатеринбурга тоже пока небезопасны для прогулок. В ЦПКиО им. Маяковского корреспонденту «Нового Дня» сообщили, что контракт на обработку парка от клещей уже заключен, но конкретной даты пока нет. «Дату обозначит лесник после того, как территория парка вся будет готова. Сегодня у нас еще местами лежит снег, сырость. Такого не должно быть при обработке от клещей», – пояснили в администрации ЦПКиО.

А администрация самого большого – Шарташского – лесопарка только объявила конкурс. Победителя определят 23 апреля. Работы по обработке 177 гектаров леса от клещей он должен будет провести в срок до 31 мая. Цена вопроса – 363 тысячи рублей. Также не торопятся обрабатывать от клещей парки областного значения: для подрядчика выставлена крайняя дата – 17 мая.

Екатеринбург, служба информации

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