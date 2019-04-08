Сезон открыт: клещи покусали 17 свердловчан

В Свердловской области к сегодняшнему дню от укусов клещей пострадали уже 17 человек. Из них 11 – это жители Екатеринбурга. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Андрей Юровских.

Все обращения с укусами были за прошедшую неделю и по итогам последних выходных, которые выдались довольно теплыми. В прошлом году к этому времени было восемь укушенных. Впрочем, статистика по первым заболеваниям чаще всего отражает время наступления первых погожих дней. Санврачи прогнозируют, что сезон по числу покусов будет средним. Заболеваний у покусанных пока не выявлено.

За прошлый год с укусами обратились 31 тысяча человек, это на 5 процентов выше, чем в 2017 году, сезон был сложнее среднемноголетнего. Из 14 тысяч обследованных в 2018 году клещей 35 процентов несли боррелиоз, 2 процента – энцефалит. Подтвердили официально у людей 98 случаев энцефалита, 501 – боррелиоза. От клещевого энцефалита скончались два человека.

«Если говорить о территориальной расположенности – белых пятен на карте Свердловской области нет», – напомнил Юровских. Потому важна вакцинация от клещевого энцефалита. Самым неблагополучным годом был 1996 – тогда было около 1 800 случаев заболевания, скончался 31 человек. После того года началась программа массовой иммунизации. Теперь 95 процентов населения, по данным ведомства, привиты от энцефалита.

Год назад в Свердловской области были сообщения о том, что импортная вакцина закончилась. В этом году, по мнению Юровских, такого быть не должно. «В прошлом году было ограниченное количество импортной вакцины из-за высокого спроса на нее за рубежом. Эффективность отечественных ни на йоту не отличается от импортных. Мы на 100 процентов обеспечены отечественной, но у человека должно быть право выбора, и оно есть»,– прокомментировал замруководителя областного Роспотребнадзора.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 08.04.19

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