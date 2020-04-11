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Суббота, 11 апреля 2020, 14:02 мск

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Пяти уральцам оформили протоколы за нарушение режима самоизоляции (ВИДЕО)

Первые пять свердловчан получили протоколы за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает телеграм-канал «СтопCOVID-19». Судя по видео, которое вместе с информацией было опубликовано, сотрудники полиции вместе с представителем министерства общественной безопасности Свердловской области патрулировали территорию горнолыжного комплекса Уктус в Екатеринбурге. Там правоохранители проводили профилактические беседы с гуляющими по лесу.

Протоколы об административном правонарушении в ближайшее время будут направлены в суд, где решится вопрос о наложении штрафа. Напомним, согласно принятому областными депутатами закону, нарушение особого режима влечет ответственность в виде штрафов – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей для граждан, от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для должностных лиц, от 500 тысяч до миллиона рублей – для юридических лиц.

Патрулирование на Уктусе

Использовано видео из телеграм-канала «СтопCOVID-19»

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 11.04.20

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Метки / Самоизоляция

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