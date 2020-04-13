В период самоизоляции в Екатеринбурге автомобилист сбила ребенка на самокате (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Вильгельма де Геннина во дворе женщина на автомобиле сбила семилетнего мальчика на самокате. Он ехал домой после игр на детской площадке.

Как сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу, ДТП случилось накануне, около 21:30. Водитель «Рено Каптюр», женщина 1986 года рождения, ехала по двору и сбила ребенка – мальчик на самокате выехал на проезжую часть из-за припаркованной машины. Ребенка госпитализировали с переломом голени, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга. Уже известно, что мальчик возвращался домой с детской площадки. Сотрудники ГИБДД выясняют все причины аварии и просят взрослых объяснить детям ПДД: переезжать дорогу на велосипеде или самокате опасно, необходимо сначала спешиться и убедиться в безопасности.

Добавим, в Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса действует режим самоизоляции, без веской причины запрещено покидать квартиры. Санврачи предупреждали, что детям лучше не играть на площадках, они могут подцепить коронавирус и заразить им родственников. А накануне глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко пообещал демонтировать оборудование на детских площадках в скверах и парках района.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 13.04.20

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