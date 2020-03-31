В Свердловской области клещи покусали уже пятерых

В Свердловской области из-за теплой погоды на пару недель раньше начался сезон активности клещей. На сегодня за медицинской помощью после укусов обратились уже пять человек – это три жителя Каменска-Уральского, и по одному в Красноуральске и Талице. Все пострадавшие работали на своих приусадебных участках, где и подхватили опасных кровососов. Об этом рассказала на пресс-конференции начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Светлана Скрябина.

По словам специалиста, в прошлом году к этой дате было зарегистрировано только два таких случая. Сейчас теплая погода способствует раннему пробуждению этих членистоногих. Основной наплыв пострадавших санврачи ждут после майских праздников – если к тому времени будут сняты ограничения по самоизоляции из-за коронавируса. «Нужно не только летом, но и весной соблюдать меры профилактики: правильно одеваться, осматривать себя после похода на природу, пользоваться средствами отпугивания клещей. Но самое эффективное средство защиты – это иммунопрофилактика», – напомнила Светлана Скрябина.

Заведующая первым неврологическим отделением МО «Новая Больница» Марина Топоркова отметила, что к ним ежегодно обращается около 700 человек с подозрением на клещевой энцефалит. Инкубационный период болезни составляет две недели. Так, в прошлом году первый больной был зарегистрирован в середине апреля, а последний – в декабре. Врачи ежегодно констатируют летальные случаи от энцефалита, и, как правило, эти пациенты не были привиты. При этом в статистике передачи инфекций от клещей к человеку лидирует боррелиоз, а не энцефалит. Марина Топоркова сообщила, что боррелиоз хорошо поддается лечению, но иногда люди несвоевременно обращаются за медицинской помощью, что затрудняет работу врачей.

Светлана Скрябина добавила, что вакцинация против клещевого энцефалита проводится круглогодично. Однако прививку следует ставить за две недели до выхода на природу, чтобы успел сформироваться иммунитет. Сейчас в связи с карантинными мерами вакцинация приостановлена, но когда ограничения будут сняты, представитель Роспотребнадзора советует не откладывать прививку. Скрябина добавила, что в исключительных случаях возможно поставить вакцину против клеща с выездом врача на дом, но массово такое практиковаться не будет.

Отметим, что в 2019 году число пострадавших от укусов клещей в Свердловской области превысило 32 тысячи человек. У ста жителей был поставлен диагноз клещевой энцефалит, свыше 500 заболели боррелиозом.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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