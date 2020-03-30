На Урале проснулись клещи

В Свердловской области проснулись клещи. Есть случаи нападения на людей. Об этом сообщают жители региона в соцсетях. Обычно оповещением по поводу активности кровососущих занимается областное управление Роспотребнадзора, однако сейчас все силы ведомства сосредоточены на ситуации с коронавирусом.

«Сегодня прогулялся до речки с собакой – снял с себя клеща. Так что будьте аккуратнее, они уже активны», – сообщил во «ВКонтакте» житель Серова Виталий Постников.

Отметим, что и в прошлом году клещи начали нападать на людей уже в конце марта – начале апреля. Так, к 8 апреля 2019 года в Свердловской области от укусов пострадали 17 человек, из них 11 – это жители Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

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