В Свердловской области от клещевого энцефалита скончались два человека

На Среднем Урале за этот летний сезон от клещевого энцефалита скончались два человека. Как рассказала сегодня на пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева, оба умерших – пенсионеры. Это 74-летняя женщина и мужчина 65 лет. В последнем случае кроме энцефалита у мужчины было еще два инфекционных заболевания – туберкулез и коронавирус. Пономарева отметила, что после смерти людей с энцефалитом обязательно проводится комиссия, которая подтверждает, что именно это заболевание стало причиной смерти, в этих случаях пока заключение не сделано.

Всего в этом году за помощью после укусов клещей обратились 34 тысячи человек – больше, чем в прошлом году. Госпитализировано с предварительным диагнозом «клещевой энцефалит» 190 из них, в 69 случаях диагноз подтвержден – и это на треть выше среднемноголетнего уровня. Предварительно боррелиоз нашли у 564 уральцев, в половине случаев диагноз подтвердили, это на 4% выше среднемноголетнего уровня.

В прошлом году от клещевого энцефалита скончался один свердловчанин – погибшему было 65 лет и он не ставил прививку. В 2019 году также фиксировали одну смерть – умер непривитый 55-летний мужчина, житель Екатеринбурга. После похода в лес он снял с себя ползающего клеща и подумал, что тот не укусил его, поэтому не обратился сразу за медицинской помощью.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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