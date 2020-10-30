Более 31 тысячи свердловчан пострадали от укусов клещей в 2020 году

Сезон передачи клещевых инфекций в Свердловской области закончен, но одиночные случаи укусов могут встречаться до декабря. В целом же активность клещей оказалась заметно ниже, чем в 2019 году. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Скрябина.

Всего, по ее словам, от укусов этих кровососущих в области пострадали 31 180 человек, в Екатеринбурге – 10 300 человек, из них 1 800 детей. У семи граждан, госпитализированных после укуса, была выявлена коронавирусная инфекция.

«В этом году эпидемический сезон начался с 13 марта и продолжался по 19 октября. Максимальное количество зарегистрированных наблюдалось в конце весны – начале лета. Удельный вес детского населения в структуре пострадавших от присасывания клещей составил 17 процентов. Всего было зарегистрировано 7200 случаев, что на 25% ниже прошлого года», – рассказала Светлана Скрябина.

Диагноз «клещевой вирусный энцефалит» подтвержден у 42 человек, в том числе у 8 детей, что практически в 2 раза ниже уровня 2019 года. Диагноз «клещевой иксодовый боррелиоз» – у 300 человек. Также в этом году была зарегистрирована одна смерть от клещевого энцефалита. Погибший был старше 65 лет и не ставил прививок от энцефалита.

«По данным наблюдения за инфицированностью клещей, которые были сняты с людей, сезон этот не был особенным. В 1,6% проб от клещей был выделен вирус клещевого энцефалита. 39,2 % проб клещей были инфицированы клещевым боррелиозом. Меньше 3% – моноцитарный эрлихиоз и 0,85% – гранулоцитарный анаплазмоз», – рассказала Светлана Скрябина.

Как уже сообщал «Новый День», клещи в этом году были особенно активны в апреле и мае. После майских праздников возле заборного пункта центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области выстроилась огромная очередь из людей, покусанных клещами. В большинстве случаев паразиты настигли жителей региона в коллективных садах и на дачах, но пострадали и те, кто ходил в лес.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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