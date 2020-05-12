Покусанные клещами уральцы выстроились в длинную очередь (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня утром уральцы выстроились в длинную очередь на улице возле заборного пункта центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области, который находится на Гагарина, 49. Пришли люди, которых во время длинных майских праздников покусали клещи. В большинстве случаев паразиты настигли жителей региона в коллективных садах и на дачах, но пострадали и те, кто ходил в лес. Подробности – в нашем видео.

Очередь покусанных

«В целях предупреждения распространения инфекции сотрудники заборного пункта соблюдают все необходимые противоэпидемические требования – они работают в масках и перчатках. В самом заборном пункте развешены объявления с напоминанием о соблюдении социальной дистанции, на полу нанесена разметка. Надо сказать, что граждане, несмотря на то, что их достаточно много, особенно после выходных, тоже стараются не толпиться и соблюдают дистанцию в очереди», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным надзорного ведомства, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 7 183 случая пострадавших от клещей. За аналогичный период 2019 года были зафиксировано 6 741 укушенный. Среди детей в возрасте до 17 лет зарегистрировано 2 010 случаев присасывания клещей (в 2019 году – 1 378).

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 12.05.20

Мэрии Екатеринбурга понадобится 100 лет, чтобы обеспечить льготников квартирами. / В ПФ рассказали, как получить 10 тысяч рублей на ребенка. / Аппарат ИВЛ в больнице Санкт-Петербурга, где вспыхнул пожар, может оказаться уральского производства. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»