В 2019 году в Свердловской области от укуса клеща скончался один человек

В Свердловской области завершился сезон передачи клещевых инфекций. Последний пострадавший от укуса клеща был зарегистрирован 11 октября. Всего за девять месяцев за медпомощью обратились чуть более 32 тысяч жителей, что на 5% выше среднемноголетней статистики.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в этом году был зарегистрирован один случай смерти от клещевого вирусного энцефалита. Умер непривитый 55-летний мужчина, житель Екатеринбурга. После похода в лес он снял с себя ползающего клеща и подумал, что тот не укусил его, поэтому не обратился сразу за медицинской помощью.

С начала весны диагноз «клещевой вирусный энцефалит» был подтвержден у 83 жителей области. Боле половины заболевших (55% случаев) приходится на Екатеринбург. Почти треть пациентов (24 человека) с поставленным диагнозом отрицали факт укуса клеща в анамнезе, хотя упоминали посещение лесов, парков и садов. В одном случае заражение произошло при употреблении в пищу сырого козьего молока, сообщили эпидемиологи. Клещевой иксодовый боррелиоз был зарегистрирован у 480 свердловчан в 42 муниципалитетах.

В надзорном ведомстве отметили, что для достижения эпидемиологического благополучия по клещевому энцефалиту в Свердловской области необходимо решить несколько задач. Среди них: 95-процентная вакцинация населения, начиная с детей в возрасте 15 месяцев, увеличение объемов акарицидных обработок зеленых зон и контроль качества этих обработок.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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