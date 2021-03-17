Главный эпидемиолог Екатеринбурга рассказал, как совместить прививки от коронавируса и энцефалита

В Екатеринбурге началась прививочная кампания против клещевого энцефалита. Как сообщил на брифинге главный городской эпидемиолог Александр Харитонов, сейчас в аптеках можно купить три вида вакцин отечественного производства. С поставкой импортного препарата в последние годы есть проблемы, поэтому неизвестно, появится ли он на Среднем Урале в этом году. За счет областного бюджета бесплатно прививки будут ставиться детям, начиная с 15-месячного возраста, и пожилым людям, но речь идет только о введении первой и второй дозы вакцины от клеща по стандартной схеме. Третью дозу и ревакцинацию екатеринбуржцам придется ставить за свои деньги.

«Есть разные механизмы поставить прививку от клеща. Но главное условие: состояние здоровья человека должно позволять поставить прививку. Желательно покупать вакцину в аптеке по рецепту врача, затем в течение двух часов дойти с ней до прививочного кабинета. В ряде поликлиник есть возможность приобрести вакцину в аптечном киоске после осмотра врача. Но нужно понимать, что человек платит только за вакцину. Медицинский осмотр и сама вакцинация производятся бесплатно, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС», – пояснил Александр Харитонов. По его словам, стоимость вакцины в аптечной сети варьируется от 425 до 520 рублей.

Эпидемиолог также рассказал, как можно совмещать прививки против коронавируса и клещевого энцефалита. «Если вы ставите прививку от коронавируса, между введением первой и второй дозы проходит 21 день. Соответственно, через месяц после второй прививки от Covid-19 можно ставить вакцину от энцефалита. Либо можно сейчас поставить прививку от клеща и через месяц вакцинироваться от коронавируса. Но нужно помнить, что после прививки от энцефалита нельзя две недели встречаться с клещом», – сообщил Харитонов.

Эпидемиологи прогнозируют, что в 2021 году активность клещей будет высокой. Хотя с большой долей вероятности они проснутся поздней весной, когда начнется обильное таяние снега. На данный момент в Екатеринбурге не зарегистрировано ни одного случая присасывания клеща. «Во многом это связано с погодными условиями. Зима была морозной и снежной, и у клещей пока нет возможности выйти наружу и искать себе пропитание. Садоводы и огородники тоже еще не вышли на свои участки, так как лежит снег. Но к маю активность клещей уже будет высокой», – отметил санврач.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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