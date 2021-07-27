Главный эпидемиолог Екатеринбурга рассказал, когда стоит прививаться беременным женщинам

Несмотря на то, что беременность убрали из списка противопоказаний к вакцинации от Covid-19, активно ихв Екатеринбурге пока не прививают. Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов считает, что ставить прививку беременная женщина может во втором и третьем триместрах и только при явной угрозе заразиться коронавирусом.

«Рассматривать можно вакцинацию после второго триместра, но только в случае явной угрозы заражения коронавирусом и при отсутствии противопоказаний. Сегодня беременные женщины – определенная группа, которая должна быть защищена. Самая главная защита – если планируете беременность, то надо всем привиться: не только будущей маме, но и отцу. Если женщина уже беременна, то вокруг нее должны быть привиты абсолютно все, кто с ней контактирует. Должен быть создан определенный кокон. Должны быть привиты не только от коронавирусной инфекции, но и от любой другой инфекции», – пояснил заместитель главного врача городского Центра медицинской профилактики Александр Харитонов, отвечая на вопрос корреспондента «Нового Дня» на брифинге.

Для женщин из группы риска – например для врачей и учителей – иных правил не существует. По мнению Харитонова, они также должны руководствоваться прежде всего заботой о здоровье ребенка.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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