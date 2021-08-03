В Свердловской области прививку от коронавируса поставили единицы беременных

В Свердловской области к вакцинации беременных на данный момент подходят с осторожностью. Прививку ставят только в том случае, если женщина сама выразила такое желание. Оперштаб сообщил, что на данный момент таких – единицы.

«Точно ответить [сколько беременных поставили прививку от коронавируса] не могу, потому что беременных женщин вакцинируем с большой осторожностью. Если такие примеры есть, то они единичны, – рассказал сегодня на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, отвечая на вопрос «Нового Дня». – О каких-либо негативных последствиях мне неизвестно, сегодня утром узнавал. Повторюсь, пока единичное количество людей в таком положении вакцинировано, но экспертами и врачами эта тема прорабатывается, и когда у нас будет вакцины в выборе достаточно много, и определенный опыт мы накопим, плюс желание самих пациентов, мы вполне способны это делать, вакцинировать на определенных этапах беременных в том числе. Пока каких-либо тяжелых случаев не зафиксировано».

Ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов рассказывал, что ставить прививку беременная женщина может во втором и третьем триместрах и только при явной угрозе заразиться коронавирусом.

«Рассматривать можно вакцинацию после второго триместра, но только в случае явной угрозы заражения коронавирусом и при отсутствии противопоказаний. Сегодня беременные женщины – определенная группа, которая должна быть защищена. Самая главная защита – если планируете беременность, то надо всем привиться: не только будущей маме, но и отцу. Если женщина уже беременна, то вокруг нее должны быть привиты абсолютно все, кто с ней контактирует. Должен быть создан определенный кокон. Должны быть привиты не только от коронавирусной инфекции, но и от любой другой инфекции», – отмечал Харитонов.

Напомним, беременность убрали из списка противопоказаний при вакцинации от коронавируса «Спутником V». Теоретически женщины могут ставить прививку уже сейчас. Но активной прививочной кампании по вакцинации беременных не проводится.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

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