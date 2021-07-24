Минздрав перечислил показания к медотводу от вакцинации против Covid-19

Минздрав России уточнил показания к медотводу от вакцинации против коронавируса. Об этом говорится в обновленной версии методических рекомендаций по вакцинации взрослого населения от Covid-19.

Постоянный медотвод положен пациентам при гиперчувствительности к компонентам вакцины или препарату, содержащему аналогичные компоненты, тяжелых аллергических реакциях, а также в период грудного вскармливания.

При этом подчеркивается, что беременность не является противопоказанием для вакцинации «Спутником V».

Временный медотвод выдается на 30 дней с последующей консультацией у врача тем, у кого диагностированы острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических болезней.

Прививку можно сделать через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии.

Решение о выдаче медотвода принимает врачебная комиссия в медицинской организации, где наблюдается пациент.

Надо отметить, что массовая вакцинация началась в России в январе этого года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «Ковивак» и «Спутник Лайт».

Москва, Наталья Петрова

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