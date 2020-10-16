Свердловским подопытным поставили вторую дозу вакцины от коронавируса

Первым жителям Свердловской области, которым поставили вакцину Sputnik V от коронавируса, вкололи по второй дозе препарата, так как после первой у них не развилось никаких осложнений. В регион, напомним, в сентябре поступила первая партия тестовых прививочных материалов, разработанных центром имени Гамалеи. Вакцина двухфазная, ставится с перерывом в три недели.

«Была только небольшая местная реакция. Температура повысилась до 37 и держалась около четырех часов. Принимать какие-либо жаропонижающие средства не пришлось. Такая реакция – нормальный ответ иммунитета на любую прививку, не только против коронавируса», – рассказала заведующая приемным отделением Верхнепышминской городской больницы Лидия Лодочникова.

Главный хирург Екатеринбурга, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Алексей Столин тоже прошел ревакцинацию. «Я же в России не первым прививался, поэтому не считаю себя пионером. Сомнений прививаться или нет у меня не было и опасений тоже. Как только сказали, что есть такая возможность, я сразу согласился. Так и вышло: никаких симптомов ОРВИ после прививки не было. Независимо от того, врач ты или нет – важно оставаться здоровым. А вакцинация остаётся единственным цивилизованным способом выйти из сложившейся ситуации», – отметил он.

Напомним, вакцина была зарегистрирована в ускоренном режиме, она прошла два этапа клинических испытаний. В массовое производство ее планируют запустить в декабре, о чем ранее рассказывал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.10.20

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