В России раскритиковали иностранные вакцины от коронавируса и объяснили, как российский препарат влияет на деторождение

Российский фонд прямых инвестиций получил запросы из-за рубежа на поставку 1,2 млрд доз вакцины от коронавируса Sputnik V, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Это вопрос признания качества российской вакцины. Мы планируем, чтобы потребности международного рынка были покрыты, производство на зарубежных рынках – достигли соглашения с Индией, Бразилией, Южной Кореей и рядом других стран», – сказал он.

По его словам, вакцина базируется на двух типах аденовируса человека, которые хорошо изучены, поэтому безопасны. «Вакцина показала, что нет серьезных нежелательных осложнений. Образуются антитела, которые формируют долгосрочный клеточный иммунитет. Мы используем аденовирусы человека, это правильный подход, потому что другие страны ему сейчас тоже пытаются следовать. Мы уверены, что нет долгосрочных последствий на фертильность, это исследовано десятилетиями», – сказал Дмитриев.

По его словам, больше вопросов к иностранным вакцинам, которые базируются на аденовирусе обезьяны, в том числе по поводу влияния на организм человека с точки зрения онкогенности. «Очень много фейков [о российской вакцине], вы видели ролики, где люди приняли российскую вакцину – а потом начинают говорить по-русски и рассказывать, что сейчас пойдут охотиться на медведя. Sputnik V стал одним из самых популярных с момента запуска. О нем говорят везде, а конкуренты пытаются сделать шутку из этого и подорвать доверие к вакцине. Более того, блокируется информация – невозможно опубликовать статью в США или Европе, которая бы сказала, что аденовирус человека изучен десятилетиями, а ваш, обезьяний, не изучался, в том числе на рак и на риски для беременности. Хотя это правда, это запрещено публиковать. Я бы на месте людей из США и Европы хотел бы об этом знать», – отметил глава РФПИ.

По словам Дмитриева, кампании по дискредитации Sputnik V организовали фармкампании и ассоциации за рубежом.

Москва, Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 24.09.20

На довыборах в думу появился кандидат без прописки. / В РФПИ заявили о снижении цены на лекарство от коронавируса – оно будет стоить не 12, а 8 тысяч рублей. / Новая благотворительная столовая сможет кормить по 930 человек в день (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»