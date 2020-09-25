Россия поставит в Узбекистан 35 млн доз вакцины против коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ташкентская фармацевтическая компания LAXISAM договорились о поставках в Узбекистан 35 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи. Об этом говорится в сообщении фонда.

После получения одобрения регулирующих органов в Узбекистан в текущем году поставят 10 миллионов доз вакцины, еще 25 миллионов доз препарата будет отправлено в 2021 году.

«Спутник V» создана на основе платформы аденовирусных векторов человека, которая была исследована на протяжении десятков лет и более чем 250 клинических исследованиях, доказав свою безопасность и эффективность, – заявил гендиректор РФПИ Кирилл Андрев, отметив, что поставка вакцины обеспечит медицинских специалистов в Узбекистане передовым инструментом для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

РФПИ сообщил, что получил запросы на более 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» в 2020-2021 годах. Заявки направили более 50 стран из СНГ, Европы, Азии, ближнего Востока и Латинской Америки. Ранее фонд сообщил о заключенных соглашениях на поставки вакцины в Мексику, Бразилию и Индию.

Напомним, первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Производство препарата стартовало 15 августа. В настоящее время в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Всего в вакцинации предполагается участие около 40 тыс. добровольцев. По данным Минздрава, к настоящему времени вакцину получили 3,5 тыс. человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.09.20

Смертность от коронавируса в Крыму выросла в 2 раза. / Роспотребнадзор не видит признаков второй волны коронавируса. / Число заболевших коронавирусом в Севастополе превысило 900 человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»