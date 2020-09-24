РФПИ: к декабрю будем выпускать 10 млн доз вакцины от коронавируса

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о перспективах вакцины от коронавируса Spuntik V, которую уже стали поставлять в регионы. По его словам, в ближайшие месяцы ее выпуск наладят на базе нескольких фармпроизводств. В их числе «Биокард», «Р-Фарм» и «Генериум». «С коронавирусом мы все когда-нибудь познакомимся – или через болезнь, которая имеет риски, или через вакцину, что безопасно – там закодирован кусочек шипа, не весь вирус, через вакцину Sputnik V невозможно заболеть коронавирусом в принципе, она весьма безопасна, что было доказано. Мы в октябре миллионы ожидаем, к концу декабря выйдем на возможность производить около 10 млн доз в месяц, что позволит провакцинировать всех желающих в России в горизонте 6-9 месяцев», – сказал он.

По словам Дмитриева, все вопросы о поставках в конкретные регионы, стоит адресовать в Минздрав РФ. «Вы уже видели новости о том, что пробная вакцина поставлена, чтобы отработать логистику и температурный режим, поэтому Минздрав, Михаил Мурашко и его команда все делают, исходя из того, что все регионы должны получить вакцину в кратчайшие сроки. Мы видим, что все делается разумно и вдумчиво, логистика работает хорошо», – пояснил он.

Отвечая на вопрос «Нового Дня» о заказе Свердловской области партии в 1000 вакцин, глава РФПИ уточнил, что это просто пробные объемы. «Увеличилось производство вакцины, безусловно, большие объемы будут поставлены в октябре и ноябре. Что касается аптек, опять-таки в аптеках она не будет выдаваться, потому что там сложный температурный режим, но будут пункты вакцинации по всей стране, по всем регионам», – отметил Кирилл Дмитриев.

Напомним, ранее свердловский оперштаб говорил о поставке порядка 40 доз пробных вакцин в регион.

Москва, Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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