Новосибирский «Вектор» сообщил о завершении испытаний коронавирусной вакцины

Научный центр «Вектор» в Новосибирске сообщил о завершении второго этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса. Теперь прививочному материалу предстоит регистрация. Документы уже поданы. По информации телеграм-канала «Без рецепта», у препарата еще нет названия, только рабочее – «ЭпиВакКорона». Сами испытания, напомним, стартовали 17 августа – ученым потребовалось чуть больше месяца.

Напомним, это вторая вакцина от коронавируса, которая будет зарегистрирована в России. Первая, которую разработали в центре имени Гамалеи, «ГамКовидВак» или Sputnik V, выпускается при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Сейчас во все регионы страны поступили тестовые партии вакцины, которая является двухкомпонентной и ставится, соответственно, дважды. У нее сложные условия для хранения и разморозки, и цель тестовой поставки – отработать логистику.

Первым жителям Свердловской области уже поставили прививки от коронавируса, ранее вице-губернатор Павел Креков сообщал, что первопроходцы – это медицинские работники.

Екатеринбург, Новосибирск, Екатерина Норсеева

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