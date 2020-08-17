Центр» «Вектор» преступил ко второму этапу испытаний вакцины от Covid-19

Новосибирский Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» приступил ко второму этапу испытаний вакцины против коронавирусной инфекции нового типа – клиническим исследованиям на людях. Об этом журналистам рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, все участники испытаний чувствуют себя хорошо, а каких-либо побочных реакций после введения им вакцины, в том числе повышения температуры тела, выявлено не было. «Все добровольцы, которые были отобраны специальным порядком и специальным образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому вакцина уже введена, не имеют абсолютно никаких побочных реакций. Нет даже случая малейшего покраснения в месте введения. Температура у всех абсолютно нормальная», – приводит РИА «Новости» слова главы ведомства.

Анна Попова также отметила, что каждой стране важно иметь несколько вариантов вакцины, потому говорить о том, что лучше, проходящий испытания препарат «Вектора» или уже зарегистрированная разработка Центра имени Гамалеи. «Абсолютно точно, что в каждой стране, и в Российской Федерации в первую очередь, должно быть несколько вакцин разных. Этим сегодня и занимаемся», – заявила она.

Клинические испытания вакцины, разработанной специалистами научного центра «Вектор» начались 27 июля. В них примут участие 300 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе 60 сотрудников самого «Вектора».

Как писал «Новый День», 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от Covid-19. Препарат «Спутник V» разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). При этом, согласно опросу сервиса «Справочник врача», почти 70% медиков признались, что не доверяют новой российской вакцине, так как научных данных о ее эффективности недостаточно.

Вакцинацию предполагается проводить в два этапа с интервалом в три недели. Такая схема, заявили в Минздраве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 17.08.20

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