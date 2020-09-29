Креков: прививку от Covid-19 поставили уже 12 человек

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков сегодня сообщил журналистам, что в рамках клинических испытаний новой вакцины от коронавируса в регионе привиты уже 12 человек.

«Все чувствуют себя хорошо, не зарегистрировано побочных эффектов. За ними ведется наблюдение. Ежедневно будем прививать дополнительное количество. Но это клинические испытания, то есть человек сам дает согласие, сдает анализы, получает допуск», – сказал он.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крекову также задали вопрос: планирует ли он сам поставить себе эту вакцину. «Я планировать могу много что. Прививку надо ставить, и я отношусь к категории людей, кто при наличии возможности привьется, если подойду по медицинским показаниям. Но определяющими являются медицинские параметры, сдаются анализы. То же и с моими коллегами», – ответил чиновник.

По его словам, сейчас приоритет – за медработниками, прежде всего будут прививать их, особенно работающих в «красных» зонах.

Напомним, недавно в регион пришла первая партия вакцины – тысяча доз. «В борьбе с инфекцией варианта победы только два. Первый – это естественный иммунитет, который получает человек, переболев каким-то заболеванием и выработав соответствующие антитела. Второй вариант – думаю, он более правильный и прогрессивный – это искусственный иммунитет, который можно получить только за счет вакцинации», – сказал первый свердловчанин, привившийся от Covid-19, главный хирург Екатеринбурга, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Алексей Столин.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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