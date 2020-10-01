Замгубернатора Креков и министр здравоохранения Карлов привились от Covid-19

Заместитель губернатора по вопросам соцполитики Павел Креков и министр здравоохранения Андрей Карлов сегодня, 1 октября, поставили прививки от коронавируса.

Как сообщили РИА «Новый День» в оперативном штабе, в общей сложности первую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» из тестовой партии, поступившей в регион, поставили уже около трех десятков человек. Как и планировалось, практически все они – медицинские работники. Все привитые от коронавируса чувствуют себя хорошо. До конца года в регионе ожидают 3730 доз вакцины.

Напомним, 29 сентября Павел Креков сообщил журналистам, что в рамках клинических испытаний новой вакцины от коронавируса в регионе привиты уже 12 человек.

Накануне о намерении в ближайшее время поставить прививку от Covid-19 заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский. «У меня уже прошел месяц, как я поставил прививку от гриппа. Поэтому в ближайшее время привьюсь от коронавируса и расскажу вам все, как это. Расцениваю это как задачу: рассказать горожанам о важности вакцинации», – сообщил мэр.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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