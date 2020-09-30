Мэр Высокинский пообещал привиться от коронавируса

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что в ближайшее время поставит прививку от Covid-19.

«У меня уже прошел месяц, как я поставил прививку от гриппа. Поэтому в ближайшее время привьюсь от коронавируса и расскажу вам все, как это. Расцениваю это как задачу: рассказать горожанам о важности вакцинации», – сообщил мэр сегодня на пресс-конференции.

Высокинский также отметил, что считает «недальновидным» мнение некоторых родителей, которые не хотят ставить прививки от гриппа своим детям, и в очередной раз напомнил об опасном наложении двух вирусов в предстоящем зимнем сезоне.

«Мы ничего не можем сделать с этим родителями. Бог им судья. Административно заставить горожан вакцинироваться от гриппа мы не можем», – сказал глава города.

Ранее свердловский вице-губернатор Павел Креков сообщал, что в рамках клинических испытаний новой вакцины от коронавируса в регионе привиты уже 12 человек. При этом приоритет при вакцинации отдается медработникам, особенно работающим в «красных» зонах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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