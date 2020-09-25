Первых уральских медиков привили от ковида

В Свердловской области первые добровольцы получили вакцину от коронавируса нового типа. Как сообщает областной оперштаб по борьбе с COVID-19, препарат получили медработники. В первой партии в регион пришла тысяча доз.

«В борьбе с инфекцией варианта победы только два. Первый – это естественный иммунитет, который получает человек, переболев каким-то заболеванием и выработав соответствующие антитела. Второй вариант – думаю, он более правильный и прогрессивный – это искусственный иммунитет, который можно получить только за счет вакцинации», – сказал первый свердловчанин, привившийся от COVID-19, главный хирург Екатеринбурга, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Алексей Столин.

Врач отметил, что быть первым не страшно, и как ученый он полностью доверяет коллегам.

«Я тоже отношу себя к российским ученым. Что ж я сам себе верить не буду? Конечно, доверяю. Кроме того, первая фаза клинических испытаний прошла и результаты опубликованы. Объективных факторов, чтобы бояться, нет», – сказал Алексей Столин.

Еще одним добровольцем стала Лидия Лодочникова, заведующая приемным отделением Верхнепышминской городской больницы.

«У нас бывают разные пациенты. Есть ковидные, есть с пневмонией. Конечно, врачи тоже заболевают. Поэтому мы очень ждали новую вакцину. Прививаться не страшно и нужно это делать», – сказала Лидия Лодочникова.

Вакцина «Спутник V», разработанная институтом им. Гамалеи, двухфазная, поэтому через три недели сегодняшним добровольцам будет поставлена вторая прививка. Все это время за их самочувствием будут следить их коллеги из больниц, где они работают, ежедневно уточняя состояние здоровья. Добровольцы могут вести привычный образ жизни.

Екатеринбург, Елена Васильева

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