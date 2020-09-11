Роспотребнадзор: у добровольцев нет никаких побочных эффектов после вакцины «Вектора» от Covid-19

У добровольцев, испытывающих вакцину новосибирского научного центра «Вектор» от коронавируса «ЭпиВакКорона», не выявлено никаких побочных эффектов, заявили в Роспотребнадзоре. При этом у нескольких человек отмечалась болезненность в месте инъекции.

«За исключением незначительной и кратковременной (1-2 дня) болезненности в месте инъекции у нескольких добровольцев, привитых в рамках клинического исследования вакцины «ЭпиВакКорона», никаких побочных эффектов не отмечено», – цитирует ТАСС заявление Роспотребнадзора. При этом в ведомстве подчеркнули, что у граждан, добровольно принявших участие в испытании новой вакцины, «никаких симптомов и неблагоприятных проявлений после вакцинации» не отмечено.

Вакцина «ЭпиВакКорона», по сообщению Роспотребнадзора, не содержит живого вируса, а иммунитет формирует за счет искусственно синтезированных пептидов – это делает вакцину безопасной.

Разрешение Минздрава для испытания на добровольцах «Вектор» получил 24 июля, и уже 27 июля вакцину получил первый из них. 8 сентября вся заключительная группа из 20 человек была выписана из стационара. Клинические испытания препарата завершатся 30 сентября, после чего начнутся пострегистрационные исследования.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 11.09.20

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