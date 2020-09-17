Свердловская область заказала только 1000 доз вакцины от коронавируса

Свердловский минздрав подал заявку в федеральное министерство на поставку вакцины от коронавируса. В обращении в ведомство Михаила Мурашко указано, что регион просит привезти 1000 доз «Гам Ковид Вак». Для сравнения – в регионе предполагается привить от гриппа 2,7 млн человек.

«Мы подали заявку на 1000 вакцин, пока не получили их. В первую очередь будут привиты работники здравоохранения и образования», – напомнила сегодня на пресс-конференции замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.

Она уточнила, что поставка вакцины ожидается в этом году, но когда точно – пока неизвестно. У прививочного материала от коронавируса есть, по словам чиновницы, «нюансы». «Во-первых, правила транспортировки и хранения – вакцина перевозится при -20 градусах, период разморозки – 30 минут, технологически надо все продумать», – сказала она.

Как сообщал «Новый День», уральский полпред Николай Цуканов обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой включить в список на первоочередную вакцинацию работников СМИ.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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