Названы противопоказания к прививке от коронавируса

Производитель первой зарегистрированной российской вакцины от коронавируса Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи опубликовал список противопоказаний к прививке от Covid-19. Напомним, двухкомпонентная вакцина Гам-Ковид-Вак (Sputnik V) получила временную регистрацию, действительную до 1 января 2021 года. Такой вид регистрации выдают на фармпрепараты, если речь идет о здоровье граждан в условиях ЧС. В настоящее время проведены только две фазы клинических испытаний, а третьей пока не проводилось.

В числе противопоказаний – гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины, в том числе – к куриному белку; тяжелые аллергические реакции; ОРВИ и хронические заболевания в стадии обострения (в этом случае прививку ставят через 2-4 недели после выздоровления); беременность и лактация. Также вакцину запрещено ставить несовершеннолетним. Кроме того, поскольку препарат двухкомпонентный, нельзя будет вакцинировать тех, у кого возникли тяжелые осложнения после введения первой составляющей сыворотки.

Как ранее сообщал «Новый День», министерство здравоохранения сообщило в начале сентября о том, что Sputnik V выпущена в гражданский оборот, а два дня спустя министр Михаил Мурашко уточнил, что поставки в регионы уже начались. Замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова рассказала, что Средний Урал сделал заявку на «Гам-Ковид-Вак», но заказал только одну тысячу доз.

Екатеринбург, Елена Сычева

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