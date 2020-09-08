Минздрав запускает вакцину от коронавируса в регионы. Когда она поступит в Екатеринбург, неизвестно

Российский минздрав сообщил, что в гражданский оборот выпущена вакцина от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» (Sputnik V), разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, передает «Новый День». «Она прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот. В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы», – сказали в ведомстве.

Однако в Свердловской области пока не знают, когда вакцина приедет в Екатеринбург и сколько доз привезут. Как сообщил «Новому Дню» руководитель пресс-службы регионального минздрава Константин Шестаков, в федеральном ведомстве, опираясь на данные о численности населения в регионе, самостоятельно формируют объем поставки вакцины. Это связано с тем, что только Минздрав РФ владеет информацией, сколько всего будет выпущено вакцины. Очередность получения партий прививочного материала регионами также определяет федеральное министерство.

Напомним, ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сообщал, что в регионе ждут поставки вакцины в октябре.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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