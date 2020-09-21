В Свердловскую область пришла первая партия вакцины от коронавируса

В Свердловскую область пришла первая – тестовая – партия вакцины от коронавируса, сообщили в региональном оперштабе. «На ней будут отработаны вопросы организации прививочной кампании: соблюдения условий хранения, в частности – температурного режима в -18 градусов, логистика и так далее», – сообщили там.

Пока неизвестно, кто те люди, которых в регионе привьют от коронавируса первыми. Ранее «Новый День» сообщал, что первая партия будет состоять лишь из тысячи доз вакцины. «Группы вакцинируемых будут определены в рамках работы оперативного штаба», – сказали в оперштабе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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