Цуканов попросил Голикову помочь журналистам с вакцинированием от Covid-19

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов попросил вице-премьера правительства РФ Татьяну Голикову рассмотреть вопрос о включении журналистов по их желанию в группу риска, которая будет в первую очередь вакцинирована от Covid-19. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре полпредства.

«Принимая во внимание важность проведения осенне-зимней кампании по профилактике гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции для всех групп населения, а также с учетом особенности работы журналистов в близком контакте с большим количеством людей прошу Вас рассмотреть возможность решения этого вопроса», – говорится в обращении полпреда президента к вице-премьеру.

Напомним, только вчера на совещании с главными редакторами уральских СМИ Николай Цуканов обещал замолвить слово за журналистов в федеральном оперативном штабе, чтобы представителей СМИ привили от коронавируса в числе первых. «Мы обратимся в федеральный штаб с просьбой, чтобы всех журналистов, которые работают с людьми, включили в зону риска и могли – по их желанию – привить. Сегодня сделаем», – сказал Цуканов.

Как уже писал «Новый День», вакцинация от коронавируса предположительно начнется в октябре. Сколько доз поступит в Свердловскую область, пока неизвестно – в минздраве региона сообщили, что решение будет принимать федеральное ведомство.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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