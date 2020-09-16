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Среда, 16 сентября 2020, 14:09 мск

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Журналистов могут привить от коронавируса в числе первых

Полпред Николай Цуканов обещал замолвить слово за журналистов в федеральном оперативном штабе, чтобы представителей СМИ привили от коронавируса в числе первых. «Мы обратимся в федеральный штаб с просьбой, чтобы всех журналистов, которые работают с людьми, включили в зону риска и могли – по их желанию – привить. Сегодня сделаем», – сказал Цуканов.

Напомним, вакцинация от коронавируса предположительно начнется в октябре. Как уже писал «Новый День», в регион ожидается поставка первой партии прививочного материала в следующем месяце. Сколько доз поступит в Свердловскую область, пока неизвестно – в минздраве региона сообщили, что решение будет принимать федеральное ведомство. Также пока официально неизвестно, кого станут прививать в первую очередь. В числе наиболее вероятных вариантов – медицинские работники и представители сферы образования.

Екатеринбург, Елена Сычева

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